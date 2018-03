%%%Telekom Media-Chef Andreas Nassauer wechselt zu Krombacher%%%

Andreas Nassauer, seit 2004 als Leiter Konzern Media verantwortlich für das nationale und internationale Media Business der Deutschen Telekom AG in Bonn, verlässt das Telekommunikationsunternehmen. Der 54-Jährige geht zur Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG in Kreuztal, wie das Brauunternehmen auf Nachfrage bestätigte. Nassauer wechselt im Zuge einer Nachfolgeregelung zur DMS, der Inhouse Mediaagentur der Krombacher Gruppe. Bisher zeichnete Harald Scherer als Leiter der DMS verantwortlich.

Der erfahren Media-Manager Nassauer kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 1996 bis 1998 fungierte er bereits als Media Manager bei DMS. Weitere Stationen waren Otelo und die BMW Group.

Zur Krombacher Brauerei gehört neben der gleichnamigen Biermarke u.a. auch die Malztrunkmarke Vitamalz. Zudem hält das Unternehmen die Marken- und Vertriebsrechte für Schweppes, Orangina und Dr Pepper in Deutschland und Österreich.