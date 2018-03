%%%Markus Frey löst Jennifer Menz in der PR bei Burda Direct ab%%%

Markus Frey, 54, wechselt von der Energieagentur Rheinland-Pfalz zur Burda Direct, einem Tochterunternehmen des Medienkonzerns Hubert Burda Media mit Sitz in Offenburg, und übernimmt dort die Position des Senior-PR-Managers. Er tritt damit die Nachfolge von Jennifer Manz an, die sich fortan Aufgaben in der Unternehmenskommunikation des Maschinenherstellers Herrenknecht in Lahr widmet.

Zuletzt war Frey Pressesprecher der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Ab 2012 leitete er die Kommunikation von CBM. Zudem arbeitete er ab 2010 als Communications Manager beim Kompetenzzentrum Informatik der Universität des Saarlandes.