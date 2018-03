%%%Hamacher ist neuer Director Corporate Affairs bei Mars Petcare in Deutschland %%%

Raoul Hamacher hat bei Mars Petcare in Verden die Position des Director Corporate Affairs übernommen. Er folgt auf Kristina Richter, die eine globale Aufgabe im Konzern übernommen hat. Der 35-Jährige verantwortet damit die interne und externe Unternehmenskommunikation sowie den Bereich Public Affairs der Tiernahrungssparte von Mars in Deutschland und ist Mitglied der deutschen Geschäftsleitung. Zuvor verantwortete er die externe Unternehmenskommunikation von Mars Chocolate in Viersen.

Vor seinem Einstieg bei Mars war Hamacher von 2011 bis 2015 in der Pressestelle der Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek tätig, zuletzt als Head of Public Relations. Von 2009 bis 2011 arbeitete er als Marketing- und PR-Manager für das Cluster NanoMikro+Werkstoffe.NRW, eine Initiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung.