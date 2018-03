%%%Grey startet Nachfolge-Suche für CEO Poppema%%%

Dickjan Poppema, CEO von Grey Deutschland, wird seinen Posten räumen. Dies wird nach Informationen von 'new business' nicht in diesem Jahr erfolgen, sondern wohl erst Mitte 2019. Trotz dieses langen Vorlaufs startete die Suche nach einem Nachfolger bereits, wie wir aus dem Grey-Umfeld erfahren haben. Poppema war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Poppemas Bilanz ist durchwachsen. Die Zahl der Mitarbeiter sank von 350 auf 310. In puncto Kunden gingen große Kaliber wie Allianz und Karstadt verloren, gewonnen wurden beispielsweise die Krankenkasse Barmer und Volvo. Auf der anderen Seite seht Grey im Konzert der Network-Agenturen, die in den vergangenen Jahren regelrecht abgeschmiert sind – Y&R ist hier das krasseste Beispiel, gar nicht so schlecht da. Groß-Kunden im Grey-Bestand sind u.a. Pfizer, Volvo, Deichmann und Procter & Gamble,

