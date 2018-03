%%%LEDVANCE GmbH: Erol Kirilmaz grüßt als neuer Marketing-GF%%%

Bei der LEDVANCE GmbH mit Sitz in Garching bei München ist Erol Kirilmaz mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt worden. Der 46-jährige High-Tech-Marketing-Experte leitete bislang ein Team, das maßgeblich für den Einstieg der einstigen Siemens-Tochter Osram (heute LEDVANCE) in den LED-Sektor verantwortlich war. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung aus dem Bereich High-Tech mit, davon über zehn in der Licht-Industrie – zunächst Siemens, dann Osram und im Anschluss LEDVANCE. Das Ressort Marketing + Vertrieb war bislang nicht auf GF-Ebene eigenständig präsent.

LEDVANCE ist aus dem Osram-Bereich Allgemein-Beleuchtung hervorgegangen und gehört seit 2017 einem Konsortium aus dem führendem chinesischem LED-Unternehmen MLS sowie den Invest-Companies IDG Capital und Yiwu. LEDVANCE erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro und ist mit eigenen Niederlassungen in über 50 Ländern aktiv.