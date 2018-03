%%%Ford Deutschland: Hans-Jörg Klein löst Raymond Damerow als Verkaufsdirektor ab%%%

Bei der Ford-Werke GmbH in Köln hat sich ein Wechsel in der Position des Verkaufsdirektors vollzogen. Hans-Jörg Klein, 53, übernimmt diese Aufgabe von Raymond Damerow, 60, der sich Ende März 2018 nach 40 Jahren im Ford-Konzern in den Ruhestand verabschiedet.

Hans-Jörg Klein, der seine berufliche Laufbahn 1991 bei Ford begann, war seit 2016 Direktor Produkt-Marketing bei Ford Europe. Der zweifache Vater, der an der RFH Köln Maschinenbau studierte und auch in Köln lebt, ist bereits seit Februar 2018 als Direktor für die Ford-Verkaufsorganisation in Deutschland verantwortlich. Seit Gründung im Jahr 1925 hat Ford an den Standorten Köln und Saarlouis in Deutschland über 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Auf der Pay-roll von Ford Deutschland stehen derzeit über 24.000 Beschäftigte.