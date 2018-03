%%%Red Bull holt Gerhard Riedler als Global Head of Media sales%%%

Anfang Mai 2018 wird Gerhard Riedler beim Red Bull Media House mit Sitz in Wals bei Salzburg als Global Head of Media Sales an Bord gehen. Der bisherige Media-Print-Geschäftsführer, der von 2006 bis 2013 Geschäftsführer der RTL-Tochter IP Österreich war, wird dann für die "gesamte crossmediale, internationale Vermarktung des 360°-Marken-Portfolios mit allen Premium-Marken wie ServusTV, dem Monatsmagazin Servus in Stadt & Land, Bergwelten, The Red Bulletin und Terra Mater" verantwortlich sein, wie das Medien-Haus per Presse-Info mitteilt.

Der bisherige Stellen-Inhaber Franz Renkin bleibt dem Haus erhalten: Er soll sich künftig als Global Head of Special Projects and New Business den strategischen Wachstumsprojekten des Medien-Unternehmens widmen. Renkin steht seit Mitte 2012 auf der Pay-roll des Red Bull Media House, er war davor als selbständiger Unternehmensberater sowie als Verlagsleiter beim a3 Wirtschaftsverlag (meldete im Herbst 2017 Konkurs an) mit Sitz in Mödling in Niederösterreich aktiv.