Umbro holt Till Hokema als Marketing-Head Central Europe

Till Hokema, 36, während letzten drei Jahre beim Getränke-Konzern Red Bull in Wals bei Salzburg als International Athletes Communications Manager tätig, steht jetzt auf der Pay-roll der GLD Group mit Hauptsitz in London. Für Hokema, der an General Manager Michael Scholz berichtet, wurde die Position Head of Marketing Central Europe für die Marke Umbro neu geschaffen. Seit letztem Jahr baut die Sport-Marke Umbro ihre Marketing-Aktivitäten in der Region D-A-CH sowie den Benelux-Staaten kontinuierlich aus. So werden ab der Saison 2018/19 die Bundesliga-Teams von Schalke 04 und Werder Bremen von der englischen Traditionsmarke ausgestattet. Der Zweit-Ligist FC Nürnberg spielt bereits seit der Saison 2016/17 in Umbro-Trikots. Homkema bringt für seine Umbro-Aufgaben vel Erfahrung mit, so war er Senior Account Manager & Consultant bei der Bremer Agentur-Gruppe Neusta Communications und später Sports Marketing Football Executive bei Nike.

Die GLD Group ist seit über 100 Jahren mit ihrem Marken-Portfolio im Bereich Sport und Fashion aktiv. Neben Umbro (1924 gegründet) gehören der Schuh-Hersteller Superga (1911 gegründet) sowie der Spezialist für Regen-Kleidung K-Way (1965 gegründet) ebenso zur GLD Group wie die 1996 gegründete Fashion-Marke ADDICT oder die 2005 gegründete Shirt-Marke AMPLIFIED.