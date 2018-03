%%%Digitalchef Markus Schunk räumt seinen Schreibtisch bei Holtzbrinck%%%



Markus Schunk ist seit 14 Jahren für die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck in Stuttgart tätig (Foto: Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck)

Markus Schunk, 42, Head of Digital der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck und CEO der Holtzbrinck Digital GmbH, wird die Gruppe Ende Juni 2018 verlassen. Diese Entscheidung sei auf eigenen Wunsch gefallen, so das Stuttgarter Medienunternehmen, da er sich neuen beruflichen Aufgaben widmen möchte. Schunk war 14 Jahre lang für Holtzbrinck tätig. Er wird allerdings auch künftig mit der Verlagsgruppe verbunden bleiben und als Beirat des Tochterunternehmens Searchmetrics GmbH fungieren.

2004 startete Schunk seine Laufbahn bei Holtzbrinck und wirkte beim Aufbau der Digitalaktivitäten mit. Auf M&A-Seite begleitete er zahlreiche Akquisitionen und Investitionen. Es folgten mehrere Stationen in der Rolle als CFO, bis er schließlich 2012 als Geschäftsführer von Holtzbrinck Digital die Gesamtverantwortung für den Digitalbereich übernahm. Ab 2015 wurde der Schwerpunkt im Digitalbereich stärker auf das Segment Wissenschaft, Bildung und Medizin gelegt und somit die Verbindung zu Springer Nature geschaffen. Das heutige globale Digitalportfolio umfasst eine Vielzahl von Softwareplattformen, darunter Produkte von Digital Science oder der Wissensplattform für Mediziner Miamed.

Zukünftig liegt das Holtzbrinck Digital-Geschäft in den Händen von Julian Oei, Executive Vice President Strategy der Holtzbrinck Publishing Group. 2010 kam Oei als Head of M&A zu Holtzbrinck und war in dieser Funktion maßgeblich an der Portfolio-Umschichtung in Richtung Bildung und Wissenschaft mit dem Merger von Springer Nature sowie der Transformation des Kerngeschäfts von Print zu Digital beteiligt. In 2015 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für den Bereich Group Strategy und arbeitete in dieser Funktion bereits mit dem Digitalbereich an der Neuausrichtung zusammen. Parallel baute er für Holtzbrinck das Venture-Fund-Portfolio auf, das er ebenfalls gruppenweit verantwortet. Oei wird die Führung der Holtzbrinck Digital-Geschäfte zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernehmen.