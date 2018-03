%%%Thorsten Stork, zuletzt bei Blackwood Seven, wechselte zu Plan.Net%%%

Thorsten Stork startete Anfang März als Managing Director/Geschäftsleiter Business Development Media der Plan.Net Gruppe. Er hat seinen Schreibtisch am zentralen Standort München der Digitalagentur stehen. Er soll vor allem das Mediageschäft der Serviceplan-Tochter an ankurbeln – indem er neue Kunden gewinnt und bestehende ausbaut. Das solle für alle medialen Leistungsbereichen, teilt Plan.Net auf Anfrage von 'new business' mit.

Diese Aufgabe Storks erfolge in enger Zusammenarbeit mit dem Head of Business Development der gesamten Plan.Net Gruppe, Jens Goldmann, der übergreifend für das Business Development der Plan.Net Gruppe verantwortlich ist.

Stork war zuletzt für Blackwood Seven tätig