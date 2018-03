%%%Teresa Barreira wechselt von Deloitte Consulting zu Publicis.Sapient%%%

Publicis.Sapient, Digital-Network der Publicis Groupe, ernennt Teresa Barreira zum globalen Chief Marketing Officer (CMO). In dieser Rolle leitet sie die globalen Marketingfunktionen in weltweit mehr als 100 Offices und trägt die Verantwortung für Marktstrategie, Kundenerlebnis, Marken- und Unternehmenskommunikation des Netzwerks. Barreira bringt Erfahrung in Beratungs- und Technologieunternehmen wie Deloitte, Accenture und IBM mit. Vor ihrem Wechsel zu Publicis.Sapient war sie als Chief Marketing Officer für Deloitte Consulting tätig. Insgesamt hat Barreira im Laufe ihrer Karriere mehr als zwei Jahrzehnte lang im Bereich Business-to-Business-Marketing für die IT- und Beratungs-Branche gearbeitet.

Als CMO ist Barreira künftig Mitglied des Executive Leadership Teams von Publicis.Sapient und soll das Unternehmenswachstum sowie die Positionierung des Networks als "Marktführer für digitale Business Transformation" vorantreiben. Zudem zählt es zu ihren Aufgaben, die Expertise von SapientRazorfish und Sapient Consulting bei Experience Design, Technologie und Beratung zu einem einheitlichen Angebot zusammenzuführen. Weiterhin soll Barreira eine Marktdifferenzierung etablieren, die Kundenbeziehungen transformieren, sich um eine stärkere Integration der Fähigkeiten im Hub kümmern sowie die besten Talente der Branche anziehen.

Barreira berichtet an Nigel Vaz, Mitglied des Executive Committee der Publicis Groupe, Global Lead Digital Business Transformation und CEO von Publicis.Sapient International. Vaz sagt: "Teresa kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz als Führungskraft bei großen Technologie- und Beratungsunternehmen vorweisen. Sie hat auf ihren bisherigen Karrierestationen immer die Marktführerschaft und -differenzierung ihrer Arbeitgeber gestärkt und globale High-Performance-Teams geführt.“