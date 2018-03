%%%Bench: CEO Bruno Sälzer gibt seinen Posten ab%%%

Bruno Sälzer, seit 2014 Chief Executive Officer (CEO) der Bench International Ltd. mit Deutschlandsitz in München, gibt seine Funktion auf. Er will sich künftig den Aufgaben aus Board- und Aufsichtsratsmandaten bei anderen Unternehmen widmen - u.a. ist Sälzer Chairman des Board of Directors des Sportartikelanbieters Amer Sports sowie Mitglied des Beirats bei Deichmann und des Verwaltungsrats von Lacoste. Sälzer stand vor seiner Zeit bei Bench gut sechs Jahren an der Spitze von Escada. Bevor er im Sommer 2008 zu dem Luxusmodeunternehmen kam, war er von 2002 bis Anfang 2008 Chef des Modekonzerns Hugo Boss.

Sälzer wird seine Beteiligung von 15 Prozent an der Marke für Street- und Urbanwear behalten und den von Emeram Capital Partners beratenen Fonds, die 85 Prozent an Bench halten, weiter beratend zur Seite stehen, heißt es in einer Mitteilung des 1989 in Großbritannien gegründeten Unternehmens. Es wird künftig vom bestehenden Management als Team weitergeführt. Alonso Alonso Gonzalez fungiert unverändert als Chief Retail Officer (CRO), Gregory Peacock als Chief Financial und Chief Operation Officer (CFO/COO) und Nils Hünting als Chief Wholesale Officer (CWO). Alonso Alonso Gonzalez übernimmt zusätzlich die Aufgabe als Chief Product Officer (CPO).