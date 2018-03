%%%Stuttgarter Zeitung: Oliver Nothelfer wird neuer Anzeigen-Chef%%%

An der Spitze der Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung GmbH vollzieht sich ein Wechsel. Oliver Nothelfer, 50, bis dato Geschäftsführer bei der Weiss Druck Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Monschau und davor bei der Rheinischen Post sowie der Funke Mediengruppe aktiv, wird per 1. Juli 2018 die Geschäftsführung der Stuttgarter Werbevermarktung GmbH, der Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Sonntag Aktuell GmbH und der IWZ Illustrierte Wochenzeitung GmbH übernehmen.

Im Gegenzug wird Bernhard H. Reese, 50, seit 2008 im Amt, seinen GF-Stuhl bei er Tochter der Medien-Holding Süd GmbH auf eigenen Wunsch und im besten beiderseitigen Einvernehmen verlassen, um sich künftig neuen Aufgaben zu widmen.

"Bernhard Reese hat die Verlagsgeschäfte der Stuttgarter Zeitungen und Anzeigenblätter erfolgreich geführt, diverse Veränderungsprozesse nachhaltig umgesetzt und sehr gute Ergebnisse bei neuen Produkten erzielt. Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanke ich mich und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg", lobt Herbert Dachs, Geschäftsführer der Medienholding Süd, seinen scheidenden Anzeigen-Chef und freut sich zugleich auf den Nachfolger: "Mit Oliver Nothelfer konnten wir einen verkäuferisch wie unternehmerisch geprägten Experten gewinnen, der einen ausgezeichneten Ruf in der Branche genießt und sich in der Zeitungs- und Anzeigenblatt-Branche exzellent auskennt. U. a. konnte Oliver Nothelfer bei der Rheinischen Post und der Funke Mediengruppe seine Expertise unter Beweis stellen. Zusammen mit unseren kompetent aufgestellten Teams wird er unsere Medien- und Dienstleistungsangebote konsequent erweitern, unsere Zielgruppen professionell ansprechen und bedienen und damit unsere Marktstellung weiter ausbauen."