%%%FremantleMedia-CEO Cécile Frot-Coutaz wechselt zu YouTube%%%

Cécile Frot-Coutaz, CEO der RTL Group-Tochter FremantleMedia, verlässt das Produktions- und Distributions-Unternehmen und wird Head of YouTube in Europe, Middle East and Africa (EMEA). Der Auswahlprozess für einen neuen CEO von FremantleMedia wurde nach Angaben der RTL Group bereits angestoßen. Der Vorstand (Executive Committee) der RTL Group befinde sich derzeit "in konstruktiven Gesprächen mit Cécile Frot-Coutaz", um einen reibungslosen Übergang an der Spitze des globalen Produktionsarms der RTL Group sicherzustellen.