%%%Ex-Obi-Manager Stephan Würzburg ist nun Managing Partner bei UM Retail%%%

UM Retail, Spezialagentur für Retail- und Geo-Marketing der Mediaagentur UM, hat mit Stephan Würzburg eine neue Führungskraft. Wie die Agentur erst jetzt meldet, fungiert er seit 2017 als Standortleiter und Managing Partner des 35-köpfigen Teams in Nürnberg. Der Handelsmarketing-Experte war unter anderem als Head of Marketing der Bekleidungskette New Yorker, davor mehr als neun Jahre als Bereichsleiter Marketing für den Bau- und Heimwerkermarkt OBI tätig. Zuletzt arbeitete er kurzzeitig bei OMD.

UM Retail sieht sich als Experte dafür, lokale Zielgruppen zu analysieren und zu beschreiben, diese im Raum zu verorten und auf Basis der Datenanalyse Schlussfolgerungen für holistische Media- und Marketingentscheidungen zu treffen. Würzburg: "Das war für Händler schon immer essentiell. In Zeiten zunehmender Fragmentierung der Mediennutzung wird dieses Vorgehen zum wesentlichen Erfolgsfaktor für Marken und Unternehmen."