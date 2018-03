%%%Stefanie von der Forst wechselt von BBDO zu Cocomore%%%

Die Frankfurter Digital-Agentur Cocomore hat eine neue HR-Chefin: Stefanie von der Forst, 38, übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position als Head of Human Resources. Im Rahmen der Tätigkeit verantwortet sie die Bereiche Recruiting, Personalentwicklung und Weiterbildung für Cocomore. Darüber hinaus wird sie für die Agenturstandorte (neben Frankfurt gibt es Büros in Köln und Sevilla) ein Hiring-Programm aufbauen, um neue Talente und Professionals anzuwerben. Von der Forst berichtet direkt an Hans-Ulrich von Freyberg, Gründer und CEO von Cocomore.



Zuvor war von der Forst für den Personalbereich des Düsseldorfer Standorts der Werbeagentur BBDO tätig. Weitere Stationen der studierten Diplom- und gelernten Industriekauffrau waren das Hotelportal HRS in Köln, wo sie als Manager Human Resources im Bereich Recruiting arbeitete, sowie die Kölner Digitalagentur Denkwerk, wo von der Forst als HR-Expertin im Recruiting- und Personalmanagement-Team tätig war.



"Das Jahr 2017 war für uns als Agentur sehr erfolgreich. Mit neuen Kunden wie PŸUR, den HDI Versicherungen und der Rabobank sind wir an allen Standorten gewachsen und haben zudem ein Office in Köln gegründet", sagt Hans-Ulrich von Freyberg. "Stefanie von der Forst wird uns mit ihrer langjährigen und tiefgehenden HR-Erfahrung dabei unterstützen, diese Dynamik in 2018 mitzunehmen und Cocomore weiter voranzubringen. Sie wird insbesondere die Rekrutierung und Entwicklung von Talenten bei Cocomore stärken und treiben."