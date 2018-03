%%%CEO-Wechsel bei Esprit: Kristiansen folgt auf Martínez %%%

Anders Kristiansen, 51, wird im Juni neuer Executive Director und Group Chief Executive Officer beim Modekonzern Esprit in Ratingen. Jose Manuel Martínez Gutiérrez, seit 2012 CEO des Unternehmens, tritt zum 1. Juni von seinem Posten zurück. Kristiansen kommt vom in London ansässigen Beteiligungsunternehmen Permira, wo er derzeit als Berater tätig ist. Von 2013 bis September 2017 war er CEO der New Look Retail Group Ltd. Weitere Stationen waren die Bestseller Fashion Group China, Staples in China und Lyreco.

Martínez bekleidete vor seiner Zeit bei Esprit verschiedene Managementfunktionen für Inditex, Zara und Kinsey.