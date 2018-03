%%%Bavaria Filmproduktion: Markus Zimmer wird neuer Geschäftsführer%%%

Zum 1. April 2018 wird Markus Zimmer neuer Geschäftsführer der Bavaria Filmproduktion GmbH und übernimmt zugleich als "Head of Theatrical Production & Acquisition" die Leitung und Koordination aller Kinofilm-Aktivitäten in der Bavaria Film-Gruppe. Markus Zimmer, am 22. Juni 166 in Siegen geboren, kommt von der Tele München Gruppe, wo er bis Ende 2016 als Geschäftsführer und Produzent aktiv war. Der bisherige Amtsinhaber Georg Höss wird ebenfalls weiter in der Geschäftsführung tätig sein.

Zimmer, der zunächst in Köln Betriebswirtschaft studierte und nach dem Diplom von 1992 bis 1996 die Filmhochschule in München besuchte, startete seine berufliche Laufbahn 1996 bei der Tele München Gruppe, wo er 1999 zum Geschäftsführer der Tochter Concorde Filmverleih berufen wurde. Ab 2001 arbeitete er auch als Produzent. Markus Zimmer ist Mitglied der Europäischen Filmakademie und der Deutschen Filmakademie. Von 2011 bis 2016 gehörte er auch dem Vorstand des Verbandes Deutscher Filmverleiher an (VDF). Dr. Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film GmbH: "Wir haben uns mit der Neuausrichtung unserer Kinoaktivitäten bewusst Zeit genommen. Mit Markus Zimmer gewinnen wir jetzt genau die Persönlichkeit, die unseren Zielsetzungen ideal entspricht. Ich bin sehr froh und dankbar, dass sich Markus für die Bavaria Film entschieden hat. Er verfügt über langjährige Erfahrung, ist national bestens vernetzt und kann durch seine bisher auch stark international ausgerichtete Tätigkeit sicherlich dazu beitragen, die Attraktivität des Medienstandorts Geiselgasteig als Produktionsort hochwertiger Filme und Serien stärker sichtbar zu machen."

Markus Zimmer, Geschäftsführer Bavaria Filmproduktion GmbH: "Der Eintritt ins Team der Bavaria Film Gruppe zum jetzigen Zeitpunkt bietet für mich nach vielen Jahren der Verleih- und Produktionstätigkeit Anreiz und Herausforderung zugleich, dieses große und erfolgreiche Traditionsunternehmen bei der Akquisition und Realisation von Kino- und High-End-Produktionen tatkräftig zu unterstützen."