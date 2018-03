%%%BDZV trauert um Dr. Thomas Löffelholz%%%

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger BDZV trauert um Dr. Thomas Löffelholz, Journalist, Chefredakteur und von 2001 bis 2016 Mitglied im Kuratorium für den Theodor-Wolff-Preis, der am 15. März 2018 in Königswinter bei Bonn im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Löffelholz, geboren am 7. November 1932 in Wiesbaden, hatte Volkswirtschaft und Jura studiert. Seine journalistische Laufbahn begann er 1959 bei der 'Stuttgarter Zeitung'. Er war dort zunächst als Wirtschaftsredakteur, später als Brüsseler Korrespondent und danach als Leiter des Bonner Büros tätig. In dieser Zeit erhielt er den Journalistenpreis der deutschen Zeitungen – Theodor-Wolff-Preis, den Ludwig-Erhard-Preis und den Franz-Karl-Mayer-Preis. 1983 übernahm Löffelholz die Chefredaktion der 'Stuttgarter Zeitung'.

1995 wurde er bei Axel Springer, Berlin, bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden 1998 an die Spitze der 'Welt'-Redaktion berufen. Der Journalist und Autor wurde 1998 mit dem Theodor-Wolff-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Damit gehört er zu den wenigen Persönlichkeiten, die diesen renommierten Preis zweimal erhalten haben.