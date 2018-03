%%%Dr. Johann Kempe wird Chief Technology Officer beim Wort & Bild Verlag%%%

Dr. Johann Kempe wird ab April 2018 Chief Technology Officer (CTO) des Wort & Bild Verlags, Baierbrunn, und Mitglied der Geschäftsleitung. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet der promovierte Informatiker übergreifend die digitalen Bereiche Online, Herstellung und IT. Der 54-Jährige war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung beim C.H.Beck Verlag und dort für den Bereich Technologie und Business Development zuständig. Zuvor war er Chief Information Officer (CIO) der Holtzbrinck Publishing Group und Geschäftsführer der Tochterunternehmen hgv, circ IT und Holtzbrinck Online Services.