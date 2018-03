%%%DPV: Christina Dohmann verantwortet den Vertrieb der G+J-Medienmarken%%%

Gruner + Jahr überträgt die Vertriebsleitung für seine Medienmarken an Christina Dohmann, Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsführung des DPV Deutscher Pressevertrieb: Als neue Chief Distribution Officer verantwortet sie zusätzlich zur Steuerung aller IT- und Digital- sowie Direktmarketing-Aktivitäten des DPV auch den Ausbau und die Weiterentwicklung des G+J-Vertriebs. Dohmann berichtet direkt an Oliver Radtke, COO Gruner + Jahr und Sprecher der DPV Geschäftsführung. Dohmann verantwortet seit April 2016 als Chief Digital Officer und Mitglied der DPV-Geschäftsführung den Digitalen Vertrieb für G+J und viele DPV Verlagskunden. Zudem zeichnet sie für die IT-Steuerung aller DPV-Vertriebssysteme für Abo, Handel und Digital, für Business Analytics sowie das zentrale Direktmarketing verantwortlich.