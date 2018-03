%%%FAZ holt Dr. Oliver Schlüter als neuen Justiziar von der Axel Springer SE%%%

Am 15. Juli 2018 übernimmt Dr. Oliver Schlüter das Justiziariat bei der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'. Der Medien- und Urheber-Rechtler tritt in Frankfurt die Nachfolge von Dr. Simon Haug an, der bereits zum April 2018 nach München geht und beim Medien-Konzern Hubert Burda Media im Vorstandsbereich Recht und Compliance seine Zelte aufschlägt.

Dr. Schlüter kommt von der Axel Springer SE aus Berlin, wo er seit Mai 2005 als Senior Legal Counsel mit den Schwerpunkten Presse- und Urheber-Recht, Datenschutz sowie Recht der neuen Medien aktiv war. Bei der FAZ wird Dr. Schlüter an Geschäftsführer Burkhard Petzold berichten. Neben der Arbeit für die Axel Springer SE war Dr. Schlüter zudem mit einer eigenen Kanzlei in Berlin anwaltlich tätig und bringt somit auch Erfahrungen in der Beratung und gerichtlichen Vertretung von Medien-Unternehmen, Verlagen und Nachrichten-Agenturen mit. Nach dem Jura-Studium in Bonn und Sussex promovierte Dr. Schlüter, der übrigens auch von Mitte 1988 bis Mitte 1997 als Redakteur bei der 'Lippischen Landeszeitung' und der 'Neuen Westfälischen' in Detmold und Bielefeld gearbeitet hat, Ende 2001 an der FU Berlin.