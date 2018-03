FAZ-Justiziar Dr. Simon Haug wechselt zu Hubert Burda Media

Dr. Simon Haug, seit November 2012 Leiter des Justiziariats bei der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung', verlässt das Frankfurter Medien-Haus per Ende März 2018 und wird künftig für die Hubert Burda Media AG in München tätig sein. Im Vorstandsbereich Recht und Compliance wird er schwerpunktmäßig die Themen Datenschutz und Digitalisierung betreuen. Dr. Haug betreute als FAZ-Justiziar u.a. die Einführung von neuen Produkten wie 'Frankfurter Allgemeine Woche', 'Frankfurter Allgemeine Quarterly' und 'Frankfurter Allgemeine Einspruch'. Daneben vertrat er als Rechtsanwalt die 'Frankfurter Rundschau' und die 'Frankfurter Neue Presse'. Außerdem war er Dozent an der FH Aschaffenburg und ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Verlagsjustitiare.

23.03.2018

