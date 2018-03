%%%Gelbe Seiten Marketing: Sven Dey rückt zum Geschäftsführer auf%%%

Bei der Gelbe Seiten Marketing GmbH in Frankfurt vollzieht sich per Anfang April 2018 ein Wechsel in der Geschäftsführung. Sven Dey, seit Mai 2011 im Hause und bis dato Leiter Produkt- und Performance-Management, steigt zum Geschäftsführer auf. Er folgt auf Stephan Theiß, der das Haus nach acht Jahren mit dem Auslaufen seines GF-Vertrages Ende März auf eigenen Wunsch verlässt.

Sven Dey, der von 1993 bis 1996 in Frankfurt BWL studierte und davor eine Ausbildung bei der PPD International Promotion Consult GmbH absolvierte, kennt die Herausforderungen im Verzeichnis-Markt seit acht Jahren. Er kam im Mai 2011 als Leiter Kommunikation und Marktforschung zu dem Deutschland-Marktführer der Branchen-Verzeichnisse.