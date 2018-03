%%%Martin Klingler ist neuer Geschäftsleiter bei Vok Dams in Stuttgart%%%

Vok Dams Stuttgart hat mit dem PR- und Eventspezialisten Martin Klingler seit März einen neuen Geschäftsleiter. Klingler ist Diplom-Ökonom mit zusätzlichem Studium zum PR-Manager. Er bringt 17 Jahre Berufserfahrung sowohl im PR- als auch Eventbereich mit, z.B. als Executive Creative Director bei der George P. Johnson GmbH sowie bei den Agenturen marbet und Chateau Louis. Er beriet und entwickelte strategische Konzepte für verschiedene Kunden speziell mit dem Fokus auf Brand, Corporate, BtoB sowie Digital Communications.

Zu seinem Job bei Vok Dams sagt Klingler: "Die Agenturgruppe ist Vorreiter in den Bereichen Live Campaigns und agiles Projektmanagement. Also eine umfassendes Leistungsangebot und eine flexible und zukunftsorientierte Agenturstruktur, die sich in der Bindung unserer Stammkunden und der Gewinnung von Neukunden niederschlagen wird. Das ist die Aufgabe, die ich sehr spannend finde und die mich besonders reizt."

Die Agenturgruppe Vok Dams mit Zentrale in Wuppertal unterhält Büros in München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Berlin sowie Niederlassungen in USA, Frankreich, UK, Iberia, China (Beijing und Shanghai), Tschechien, Brasilien und Dubai.