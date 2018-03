%%%Gruner + Jahr: Astrid Hamer soll 'Eat The World' in Berlin ausbauen%%%

Astrid Hamer geht für den Hamburger Verlag Gruner + Jahr nach Berlin und wird dort 'Eat The World', den Spezialisten für kulinarische Stadtführungen, weiter ausbauen. Hamer ist bei dem G+J-Neuerwerb (2017) bereits gemeinsam mit Frank Stahmer Geschäftsführerin. Um sich ganz auf 'Eat The World' konzentrieren zu können, gibt sie ihre Aufgabe in Hamburg – das Publishing der Community of Interest 'Food' – zum 1. April ab. Neuer Publisher der Community wird Jan Spielhagen. Er bleibt zugleich als Editorial Director gesamtverantwortlich für die Food-Redaktionen. Das Start-up 'Eat The World' bietet "kulinarische Stadtrundgänge" in 36 deutschen Städten an.