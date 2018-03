%%%Viktoria Hofmann verstärkt bei Mindshare die Geschäftsführung des Düsseldorfer Standorts%%%

Mindshare holt die Strategie-Expertin Viktoria Hofmann an Bord: Ab 1. April wechselt die 38-jährige Diplom-Kauffrau als zweite Geschäftsführerin neben Manuela Krause an den Standort Düsseldorf. Zu ihrem Team gehören nicht nur die rund 50 Mindshare-Mitarbeiter der Niederlassung, sondern nach dem Umzug an den GroupM Campus auch 30 Performance Marketing-Spezialisten von NEO@Ogilvy, die seit 2018 bei Mindshare angedockt sind. Krause und Hofmann berichten direkt an CEO Stefan Uhl.

Hofmann kommt von Vizeum; hier war die Strategie-Expertin für die Betreuung der Shiseido Group sowie weiterer Neu- und Bestandskunden aus dem Beauty-Bereich verantwortlich. Auch mit Change Management hat die neue Führungskraft Erfahrung: Bei Vizeum steuerte Hofmann die Integration in das Dentsu Aegis Netzwerk mit.

2005 hatte Viktoria Hofmann ihre Karriere als Beraterin bei Carat gestartet und hier einen nahtlosen Aufstieg bis zum Director Communication Consulting hingelegt.

"Mit Viktoria Hofmann haben wir eine absolute Expertin als weitere Geschäftsführerin für die Leitung des Düsseldorfer Standortes gewinnen können", erklärt Stefan Uhl zu seiner neuen Führungskraft. "Wir sind damit bestens aufgestellt, um den performancestarken Standort auch künftig nachhaltig und erfolgreich sowie in Zusammenarbeit mit GroupM weiter auszubauen.“ Zum Kundenportfolio der Düsseldorfer gehören neben Facebook und Instagram auch Unternehmen wie Sky, IBM, Volvo, Mazda und Ford.