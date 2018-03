%%%Nespresso Deutschland: Mark Ruijgrok wird neuer Geschäftsführer %%%

Mark Ruijgrok, Seit September 2012 Geschäftsführer von Nespresso Niederlande. wird ab April 2018 neuer Geschäftsführer von Nespresso Deutschland in Düsseldorf. Bevor er zur Nestlé-Tochter wechselte, war Ruijgrok drei Jahre lang Global Segment Director beim Verpackungsspezialisten Avery Dennison. Von 1999 bis 2009 war er in verschiedenen Positionen bei Heineken tätig, zuletzt als General Manager in Trinidad & Tobago.

Bei Nespresso in Deutschland übernimmt Ruijgrok die Position von Niels Kuijer, der Nespresso in Deutschland seit Februar 2014 geleitet hat und nun die Geschäftsführung des Schweizer Marktes übernimmt.