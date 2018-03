%%%SID Sportmarketing: Pierre Klein steigt zum GF auf%%%

Anfang April 2018 rückt Pierre Klein zum Geschäftsführer der SID Sportmarketing & Communication Services GmbH mit Sitz in Köln auf. Der 42-jährige Klein, der bereits seit 2012 auf der SID-Pay-roll steht, folgt auf Sven Froberg, der bekanntlich zum VfL Wolfsburg wechselt, um bei dem Fußball-Bundesligisten die Leitung Abteilung Medien & Kommunikation zu übernehmen. Froberg legt zeitgleich auch die Geschäftsführung und Chefredaktion der Muttergesellschaft SID nieder.

Die SID Sportmarketing ist eine Tochter de größten deutschen Sport-Nachrichten-Agentur SID Sport-Informationsdienst, die wiederum zur AFP-Gruppe in Deutschland gehört. "Pierre Klein wird die SID Marketing auf ein neues Level führen", sind sich die beiden AFP-Geschäftsführer, Yacine Le Forestier und Andreas Krieger, sicher. Der Start in das Jahr 2018 verlief bereits recht erfolgreich, das belegen unter anderem die beiden Top-Events (Olympische und Paralympische Winterspiele in Peongchang, die die Agentur als Medien-Partner im Deutschen Haus und im Alpenhaus begleitet hatte.