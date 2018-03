%%%ARAG SE: Klaus Heiermann rückt in den Holding-Vorstand auf%%%

Klaus Heiermann, 52, bis dato als Generalbevollmächtigter bei der ARAG SE in Düsseldorf für die Bereiche Konzernkommunikation und Marketing verantwortlich, ist in den Holding-Vorstand berufen worden. Er ergänzt den bisherigen Holding-Vorstand rund um Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender und Dr. Sven Wolf und ist für das Ressort Marke, Kommunikation und Risikomanagement verantwortlich. Daneben wird Klaus Heiermann auch weiterhin seinen bisherigen Führungsbereich „Konzernkommunikation/Marketing“ bei der ARAG SE behalten. Die ARAG Holding SE ist die vermögensverwaltende Holding-Gesellschaft der ARAG SE, die das operative Versicherungsgeschäft des Konzerns betreibt.

Der frühere Sportreporter und Wirtschaftsjournalist Heiermann kam 2000 von der RAG zur ARAG und stieg 2003 zum Leiter der Hauptabteilung Kommunikation auf. Anfang 2013 wurde er zum Generalbevollmächtigten berufen und übernahm zusätzlich die Verantwortung für das Marketing.