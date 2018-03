%%%Spotify: Sven Bieber ist zum Deutschland-Chef aufgerückt%%%

Bei Musik-Streamingdienst Spotify in Hamburg ist Sven Bieber zum Head of Ad Sales befördert worden. Der frühere RM-Manager der seit Februar 2016 als Director Audio Sales auf der Spotify-Pay-roll steht, übernimmt das Amt von Sumi Chumpuree-Reyntjes die seit November 2017 als Sales Director D-A-CH vom Standort Hamburg aus für die Social-Video-Plattform Twitch tätig ist.

Der passionierte Fechtsportler Sven Bieber, der in Köln BWL mit Scherunkt Marketing studierte, begann seine berufliche Laufbahn im Herbst 2000 als Trainee / Media Planer beim BDDO Media Team in Düsseldorf. Danach folgte von August 2003 bis Frühjahr 2006 ein Engagement als Product Manager bei der Vaillant GmbH in Remscheid, ehe er zum Hörfunk-Vermarkter RMS wechselte, wo er vom Sales Manager im Büro Berlin zum Director of Digital Media aufstieg.