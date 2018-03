Frank Dopheide jetzt Sprecher der Handelsblatt-Geschäftsführung

%%%Frank Dopheide jetzt Sprecher der Handelsblatt-Geschäftsführung%%%

Nach dem Abschied von 'Handelsblatt'-Herausgeber Gabor Steingart, der auch Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt GmbH war, werden die Zuständigkeiten in der jetzigen Handelsblatt Media Group, Düsseldorf, neu geordnet. Die Geschäfsführer Frank Dopheide, Ingo Rieper und Gerrit Schumann sollen den Wirtschaftsverlag "gleichberechtigt führen", heißt es in einer Mitteilung von Mittwoch. Zugleich wird Marketingexperte Dopheide zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Sein bisheriger Verantwortungsbereich (Marken, Produkte, Kunden) wird ausgeweitet; zusätzlich übernimmt er die Veranwortung für die Redaktionen, die Veranstaltungstochter Euroforum sowie die "Gesamtkommunikation des Unternehmens". Ingo Rieper ist innerhalb des Dreierteams Chief Financial Officer, Gerrit Schumann Chief Digital Officer.



Gleichzeitig wird im Haus Handelsblatt ein 'Insight Board' etabliert, dem Miriam Meckel, Herausgeberin 'Wirtschaftswoche', sowie die beiden Chefredakeure Sven Afhüppe ('Handelsblatt') und Beat Balzli ('Wirtschaftswoche') angehören. Laut offizieller Mitteilung soll damit den Redaktionen in den "Diskussionen zur Weiterentwicklung des Unternehmens" eine "starke Stimme" gegeben werden. Redaktionelle Führungskräfte hatten die Umstände des Abgangs von Gabor Steingart kritisiert.









zurück

( ) 28.03.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen