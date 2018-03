%%%Chef-Wechsel bei Ogilvy & Mather Schweiz%%%

Zum 1. Juni 2018 wird in Zürich bei Ogilvy & Mather Schweiz ein Chef-Wechsel über die Bühne gehen. Gaby Zimmerli übergibt den Managing Director-Job dann an Jonathan Schipper, der 2013 von Y&R zu Ogilvy zurückkehrte und seitdem als Senior Berater und GL-Mitglied bei O&M in Zürich aktiv ist.

Gaby Zimmerli blickt insgesamt auf 26-O&M-Jahre in Zürich zurück, davon immerhin 18 in der MD-Funktion. Bereits drei Tage nach ihrem letzten Arbeitstag wird sie per Allrad-Mobil entlang der Seidenstrasse bis nach Peking fahren und anschließend mit der Transsib auf der Schiene nach Zürich zurückkehren.

Jonathan Schipper, der bereits von 2004 bis 2009 bei O&M in Zürich war und danach auf Kundenseite und bei Y&R arbeitete, kam 2013 wieder an Bord. Parallel zum Job machte der an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich seinen Bachelor in Kommunikation und schloss im Anschluss auch noch sein Executive-MBA-Studium an der Universität Zürich ab.