%%%Joachim Haas wird Herstellungsleiter bei der Random House-Tochter Blanvalet%%%

Joachim Haas, 57, seit 2010 freiberuflicher Unternehmensberater und Einkaufstrainer, übernimmt zum 1. April 2018 die Herstellungsleitung des Bereichs Blanvalet/Kinder- und Jugendbuch. Haas folgt auf Sonja Storz, die das Haus Ende April 2018 verlassen wird. Der Wirtschaftsingenieur Haas, der seine berufliche Laufbahn 1989 als Einkäufer bei der Bertelsmann AG in Gütersloh begann, kehrt damit wieder zurück in das Bertelsmann-Reich. Er berichtet künftig an Barbara Scheuer-Arlt, die die Gesamt-Herstellungsleitung bei der Bertelsmann-Tochter Random House in Deutschland innehat.