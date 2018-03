%%%Edelmann.ergo: Deutschland-Chefin Susanne Marell geht überraschend%%%

Susanne Marell, seit knapp sechs Jahren Deutschland-Chefin bei Edelmann.ergo, wird das Haus per Ende März 2018 verlassen. Eine überraschende Nachricht - nicht nur für die PR-Agentur-Branche, denn unter der Führung von Marell wurde der Umsatz mehr als verdoppelt, und Edelmann.ergo stieg zur viertgrößten PR-Agentur des Landes mit Stammsitz in Frankfurt auf. Dazu beigetragen hat die Übernahme der ergo Kommunikation in 2015, die sich nahezu perfekt mit dem bisherigen Edelmann-Kundenstamm ergänzte. Parallel zum Ausstieg von Susanne Marell teilte Edelmann auch mit, dass das Büro München geschlossen wird.

"Auch wenn mir der Abschied schwerfällt, ich verlasse ein Team, das den Markt weiter erobern wird", erklärt Susanne Marell zum Abschied optimistisch. "Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, aber mit dem Start des neuen Fiskaljahres im Juli ist jetzt ein günstiger Moment für die Staffel-Übergabe: Die Weichen für eine weitere erfolgreiche Agenturentwicklung sind gestellt."

Edelmann-Europa-Chefin Carol Potter hat inzwischen mit der Nachfolge-Suche begonnen - bis zur Bestellung der Nachfolgerin / des Nachfolgers wird das Management-Team die Agentur in Deutschland leiten.