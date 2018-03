%%%LinkedIn begrüßt neuen Ländermanager für den deutschsprachigen Raum %%%

Jochen Doppelhammer wird ab dem 9. April als Ländermanager und Leiter der Produktentwicklung das Führungsteam von LinkedIn ergänzen. In dieser Funktion wird er das LinkedIn-Geschäft im in der DACH-Region lenken.

Vor seiner neuen Aufgabe bei LinkedIn gründete Doppelhammer das digitale Telekommunikations-Start-up UppTalk und war als dessen CEO tätig.

Weitere berufliche Stationen führten ihn als CEO zu E-Plus Spanien (KPN), als CMO zum Telekommunikationsanbieter simyo und als Managing Director zur Unternehmensberatung Digital Stack Advisory & Labs. Zudem war Doppelhammer an der Gründung des FinTech Start-ups Saveboost beteiligt.

"LinkedIn hat in den deutschsprachigen Märkten eine Größe erreicht, in der wir von einem engagierten Country Manager und einem klaren Schwerpunkt auf das Produkterlebnis deutlich profitieren werden", sagt John Herlihy, Managing Director von LinkedIn EMEA. "Doppelhammer verfügt dank seiner Gründung von mehreren erfolgreichen Start-ups und der Produktentwicklung in 'Digital First'-Organisationen über einen langjährigen Background und viel Erfahrung bezüglich der Digitalisierung von Unternehmen und internationaler Führung. Er bringt die entscheidenden Fähigkeiten mit, um LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter voranzubringen."

Das DACH-Führungsteam von LinkedIn, Barbara Wittmann und Alexandra Kolleth, wird weiterhin die Bereiche Recruiting (LinkedIn Talent Solutions) und Marketing (LinkedIn Sales and Marketing Solutions) leiten und eng mit Doppelhammer zusammenarbeiten.