Rolf Dittrich übernimmt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Flyeralarm

Rolf Dittrich, 49, ist neuer Head of Flyeralarm Media. In dieser Funktion verantwortet er auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Online-Druckerei. Darüber hinaus übernimmt er vor allem den Aufbau des Bereichs Corporate Publishing bei Flyeralarm sowie die Koordination der Sponsoring-Aktivitäten. Dittrich folgt auf Fabian Frühwirth, der das Würzburger Unternehmen Ende Februar verlassen hat.

Der gelernte Journalist Dittrich begann nach dem Volontariat seine berufliche Laufbahn beim 1. FC Köln. Dort war er von 1993 bis 2005 Leiter Medien & Kommunikation. Anschließend folgten Stationen beim VfL Wolfsburg (Leiter Medien & Kommunikation, 2007-2009) sowie beim FC Schalke 04 (Leiter Presse und PR, 2009-2011). Seit 2011 arbeitete Dittrich in Berlin in der PR- und Kommunikationsberatung sowie in der Projekt-Unterstützung im Sportbereich.