Bantry Bay Productions: Gerda Müller steigt in die GF auf

Bei der Kölner TV-Produktion Bantry Bay Productions gibt es nunmehr zwei Geschäftsführer: Gerda Müller, seit Mitte 2014 als Produzentin und Leiterin der Fiction-Abteilung bei Bantry Bay, ist neben Jan Kromschröder in die GF berufen worden. Die zweifache Grimme-Preisträgerin, die schon während ihres Studiums der Rechtswissenschaften in Köln für die RTL Nachtshow als Redakteurin arbeitete, absolvierte in der RTL-Fiction-Abteilung ein Executive-Producer-Volontariat und verantwortete anschließend Seren wie "Alarm für Cobra 11", "Die Sitte" oder "Die Gerichtsmedizinerin".

Von 2005 bis 2007 war sie als Produzentin bei network movie für die ZDF-Serie "Soko Köln" zuständig. Im Mai 2008 ging Gerda Müller zu den ITV Studios Germany, wo sie sich als Produzentin um fiktionale Projekte kümmerte.