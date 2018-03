%%%Bauer USA: Digital-Chef Christian Baesler verlässt das Haus%%%

Christian Baesler (in Deutschland als Christian Bäsler bekannt) gibt seinen Job als Bauer Xcel Media-Chef USA und Großbritannien per Ende März 2018 auf und übernimmt schon am 2. April 2018 den neugeschaffenen Posten als President beim Digital-Medien-Haus Complex Networks in New York. Hinter dem hierzulande wenig bekannten Medien-Unternehmen stehen der Medien-Konzern Hearst und der Telco-Riese Verizon, die 2016 gemeinsam die Complex Media Inc. übernommen haben.

Complex Networks "strahlt" derzeit über 30 tägliche bzw. wöchentliche Serien über Medien-Kanäle wie Facebook, YouTube, Fuse, Verizon sowie das MSG Network aus, die sich primär an jugendliche Zielgruppen wenden, und erzielt damit immerhin 1,2 Milliarden Video-Views pro Monat.

Christian Baesler wird als President für die sogenannten "day-o-day-operations" verantwortlich sein und darüber hinaus auch den Ausbau des Marken-Portfolios bei Complex Networks vorantreiben. Er berichtet künftig an CEO Rich Antoniello und ist damit die Nummer zwei bei Complex Networks.

Baesler war rund zehn Jahre bei der Bauer Media Group. Nach dem Studium der Wirtsinformatik an der Nordakademie sowie International Business Management an der Boston University und Business of Entertainment, Media & Sports an der Harvard Business School, startete er im August 2008 als Management Trainee in der Bauer-Zentrale in Hamburg. Im April 2012 wurde er zum Director New Media für Bauer USA berufen. Im August 2014 stieg er zum President Bauer Xcel Media USA auf und übernahm im Oktober 2016 zusätzlich auch die Verantwortung für Bauer Xcel Media in Großbritannien.