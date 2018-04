%%%Ex-Fleishman-Hillard-Managerin Judith Kleinemeyer verstärkt das Lobbying-Team von Ford%%%

Seit Anfang April 2018 steht Judith Kleinemeyer als Managerin für Regierungs. und Verbandsangelegenheiten das Lobbying-Team der Ford Werke GmbH am Standort Berlin. In ihrer neugeschaffenen Funktion, bei der die Themen "Smart Mobility" und "Digitalisierung" im Vordergrund stehen, berichtet die 45-jährige Germanistin und Politikwissenschaftlerin an Dr. Clemens Doepgen, Mitglied der Geschäftsführung für Regierungs -und Verbandsangelegenheiten der Ford-Werke GmbH.

Judith Kleinemeyer hat vor ihrem Eintritt ins Unternehmen in leitender Funktion bei verschiedenen Beratungsagenturen gearbeitet. Zuletzt hat sie den Public Affairs Bereich bei "FleishmanHillard" geleitet. Weitere Agentur-Stationen waren Hill + Knowlton, fischerAppelt und dimap communications. Davor war sie im Deutschen Bundestag als Büroleiterin tätig.