%%%Universal Music Deutschland: Marie-Blanche Stössinger ist neue Kommunikations-Chefin%%%

Marie-Blanche Stössinger steht seit Anfang April 2018 als Director Corporate Communications auf der Pay-roll bei Universal Music Deutschland in Berlin. Die heute 42-jährige Voll-Juristin (Uni Konstanz), die zuletzt Geschäftsführerin beim Verband Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) war, folgt auf Michael Kucharski, der sich bereits im Sommer 2016 in die Selbständigkeit verabschiedete und Universal Music seitdem beratend zur Seite steht. Sie wird künftig an Frank Briegmann berichten, President und Chief Executive Officer Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon.

Vor ihrer USK-Zeit war Stössinger gut drei Jahre als Head of PR & Public Affairs beim Spiele-Entwickler Wooga in Berlin aktiv. Davor arbeitete Marie-Blanche Stössinger rund zehn Jahre im Bereich PR beim Viacom-Konzern in Berlin, wo sie für Sender-marken wie MTV, VIVA, Nickelodeon und Comedy Central zuständig war.