%%%Vice / Virtue: Misha Verollet steigt zum Head of Digital Strategy auf%%%

Misha Verollet, seit Frühjahr 2015 bei der Content-Agentur Virtue in Wien tätig, ist zum Head of Digital Strategy befördert worden und mit seinem Team für die digitale Marken-Führung (Aktivierung, Innovationen, Audience und Data) im D-A-CH-Raum verantwortlich. Mit dieser Entscheidung stärkt die Wiener Vice-Tochter ihre Position innerhalb der deutschen Virtue-Gruppe.

Misha Verollet, 1981 auf der Halbinsel Gibraltar geboren und in Bielefeld aufgewachsen, begann seine berufliche Laufbahn 1998 mit einer Ausbildung zum Medien-Gestalter bei der Tageszeitung 'Neue Westfälische' in Bielefeld. Von 2002 bis 2008 arbeitete er als Medien-Gestalter bei der Sparkasse Herford und danach zwei Jahre bei der code-x GmbH in Paderborn.

Misha Verollet ist parallel auch als Autor aktiv und publiziert unter anderem unter dem Pseudonym Misha Anouk ("Goodbye, Jehova!") aber auch unter eigenem Namen ("Mann schmeißt Hund auf Bär"). Darüber hinaus zählt er auch zu den Poetry-Slam-Veteranen und bloggt auf der Site indub.io.