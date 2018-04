%%%Ringier AG: Ex-Sales-Chef Thomas Passen kehrt als Chief Revenue Officer zurück%%%

Thomas Passen, bis Frühjahr 2016 Head of Sales und Marketing bei Ringier und im Anschluss mit der Vemarktungs- und Kommunikations-Agentur Stilwerk GmbH für Ringier und Ringier Axel Springer altiv, geht wieder bei der Ringier AG in Zürich an Bord: seit April 2018 steht er als Chief Revenue Officer Ringier Publishing Schweiz auf der Pay-roll. In dieser neugeschaffenen Position soll Passen den Bereich Content Marketing aufbauen. Damit wird er in enger Absprache mit Admeira direkter Ansprechpartner für Werbekunden in diesem rasch wachsenden Segment des Werbemarktes. Zu seinen Hauptaufgaben zählt die Beratung von Kunden bei der Konzeption, Erstellung und Verbreitung inhaltsbasierter Kommunikationskonzepte über die Print- und Digital-Medien von Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Alexander Theobald, COO Ringier Schweiz.

Alexander Theobald, COO Ringier Schweiz: "Wir freuen uns, dass Thomas Passen zu Ringier zurückkehrt. Dank seines grossen Netzwerks und langjähriger Erfahrung ist Thomas Passen eine Bereicherung sowohl für Ringier als auch für Admeira. Wir sind überzeugt, dass er unsere Position im Markt mit zukunftsträchtigen Ideen, den richtigen Gefässen und kreativen Umsetzungen weiter stärken wird."