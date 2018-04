%%%Jochen Ludwig ist neuer Vorstandsvorsitzender bei Expert%%%

Jochen Ludwig ist seit dem 1. April neuer Vorstandsvorsitzender der Expert SE in Langenhagen. Vorgänger Volker Müller verabschiedete sich nach zwölf Jahren an der Spitze der Verbundgruppe in den Ruhestand. Ludwig trat bereits zum 1. September 2017 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender ins Unternehmen ein. Als zentrale Herausforderungen sieht er insbesondere die sich aus der Digitalisierung ergebenden Veränderungen für den stationären Fachhandel. "Wir müssen unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen – stationär ebenso wie online", so Ludwig. "Dazu setzen wir auf gut qualifiziertes Personal und mehr Präsenz in den Onlinekanälen."

Bevor Ludwig zu Expert wechselte, war er lange bei der Baumarktkette OBI tätig, u.a. als Geschäftsführer für Sortiment und Einkauf in Zentraleuropa.