%%%Philipp Schulze übernimmt Chefredaktion von 'Cinema'%%%

Das zu Hubert Burda Media gehörende Filmmagazin 'Cinema', Hamburg, hat Philipp Schulze, 41, zum 1. April 2018 zum Chefredakteur ernannt. Bereits seit Anfang 2018 leitete er die Redaktion des Titels. Er tritt damit die Nachfolge von Artur Jung an.

Schulze ist bereits seit 2003 im Unternehmen tätig. Zuletzt war er stellvertretender Chefredakteur von 'Cinema' und in dieser Funktion unter anderem verantwortlich für die Seriensonderhefte der Marke. In den vergangenen Jahren entwickelte er für die Publikation unter anderem neue Formate wie den Serien-Guide, den Podcast Cinema Shortcuts, diverse Videoformate sowie Beilagen zu aktuellen Kinofilmen und Serien.

Zudem gründete er das Center of Competence für Film und Serien. Redakteure von 'TV Spielfilm' und 'Cinema' stellen seitdem unter seiner Leitung ihre Expertise zur Verfügung. Beim Fernsehsender Sky ist Schulze regelmäßig als Kinoexperte in der Sendung „Kinopolis“ zu sehen. Des Weiteren lebte er als Redakteur in Los Angeles und sammelte Kontakte in die Filmbranche.