%%%Christian Zimmer neuer Managing Director Media DACH bei Ebiquity %%%

Christian Zimmer, bis vor kurzem bei Score Media Group als Chief Revenue Officer tätig, wechselt zum Media- und Marketingberatungsunternehmen Ebiquity. Dort übernimmt er als Management Board-Mitglied zum 01.07.2018 die Position Managing Director Media DACH mit der Verantwortung für die Media-Unit. Zimmer wird in Hamburg ein Team von rund 40 Mediaexperten leiten und schwerpunktmäßig die kundenorientierten Services der Mediaberatung von Ebiquity sowie die strukturellen Prozesse weiterentwickeln und fachlich für die Zukunft weiter ausrichten. Er wird an Hellmut Fischer, General Manager Ebiquity Germany GmbH, und Dietmar Kruse, Managing Principal Media Measurement, berichten.

Fischer sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Christian eine menschlich sowie fachlich absolut hervorragende Persönlichkeit gefunden zu haben, die in unsere Struktur gut hinein passt und Ebiquity sowie unseren Kunden wichtige Impulse geben wird.“ Kruse fügt hinzu: "Christian Zimmer ist ein großer Gewinn für Ebiquity. Seine Ernennung reiht sich ein in eine Serie von hochkarätigen Zugängen im internationalen Ebiquity Media Team, z.B. in den USA, China und UK.“

Zimmer hat über lange Jahre in Management-Positionen in verschiedenen Agenturnetzwerken (z.B. MediaCom und OMD) unter anderem die digitalen Aktivitäten entwickelt und verantwortet, bevor er ab Mitte 2016 Score Media, Deutschlands jungen Cross-Media Vermarkter der regionalen Tageszeitungen, mit aufgebaut und geleitet hat.