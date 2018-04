%%%Tamedia AG: Wechsel im Amt des Kommunikations-Chefs%%%

Bei der Tamedia AG, einem der größten Medien-Häuser der Schweiz steht zur Jahresmite 2018 ein Wechsel in der Leitung des Bereichs Kommunikation & Public Affairs an. Christoph Zimmer, seit immerhin zwölf Jahren im Amt, wird das haus auf eigenen Wunsch verlassen, um mit seiner Familie ein Sabbactiacal im Ausland zu verbringen. Von 2006 bis heute übernahm Christoph Zimmer nicht nur weitere Aufgaben, sondern begleitete das Zürcher Verlagsahaus auf dem Weg zur führenden Schweizer Medien-Gruppe mit Standorten in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Israel, Luxemburg, Österreich und Serbien. In die Ägidon Zimmer fiel auch der Neubau des Medienhauses in Zürich, das der japanische Architekt und spätere Pritzker-Preisträger Shigeru Ban entworfen hatte. Set 2017 leitete Christoph Zimmer Gruppe der Sole Representatives der Leading European Newspaper Alliance (Lena) von 'Die Welt', 'El País', 'La Repubblica', 'Le Figaro', 'Le Soir', 'Tages-Anzeiger' und 'Tribune de Genève'.

Nachfolger von Zimmer in Zürich wird Patrick Matthey. Der 46-jährige Mattey kam 2013 als Kommunikations-Chef für die Region Romandie zur Tamedia. Er war davor Leiter Kommunikation bei der Groupe Rouge in der Westschweiz, zu der die Sender Rouge FM, Rouge TV und Yes fm gehören.