%%%Pahnke holt Stefan Steinrode als COO %%%

Die inhabergeführte Agentur Pahnke Markenmacherei treibt den Generationswechsel weiter voran und holt den erfahrenen Agenturmanager Stefan Steinrode als Geschäftsführer Operations an Bord. Der 42-Jährige übernimmt die Position von Karsten Niebers, der sich im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Niebers war seit 2004 als Geschäftsführer Finanzen für Pahnke tätig. "Wir danken Karsten Niebers für sein großartiges Engagement und die Leidenschaft, die er mit seiner Arbeit in der Markenmacherei immer verband“, sagt Geschäftsführer Martin Pahnke, der auch weiterhin wichtige Kunden der Agentur persönlich betreut. "Wir wünschen ihm für den Unruhestand alles Gute, vor allem aber Glück und Gesundheit."

Stefan Steinrode kommt von BBDO; in den letzten beiden Jahren war er dort als Geschäftsführer für die beiden digitalen Unternehmen Proximity und Interone verantwortlich. Der studierte Betriebswirt ist seit 2007 in der Agenturbranche unterwegs und hat für diverse Managementaufgaben bei Networks wie auch inhabergeführten Agenturen übernommen. Bei Pahnke übernimmt Steinrode die Bereiche Finanzen, Personal, IT sowie Produktion und wird sich insbesondere dem Thema New Work widmen. "Wir freuen uns, mit Stefan Steinrode einen ausgewiesenen Finanz-, aber auch Human-Ressource-Experten an Bord geholt zu haben", sagt Lars Lammers. "Er kommt aus einem digitalen Unternehmen und wird die Entwicklung der Pahnke Markenmacherei prägend begleiten." Lars Lammers leitet das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter seit diesem Jahr.

"Es ist eine großartige Aufgabe, die Zukunft der Markenmacherei mitzugestalten", sagt Stefan Steinrode. "Das Thema New Work mit all seinen Facetten stellt für mich dabei einen der wichtigsten Bausteine für die weitere Erfolgsgeschichte der Agentur dar." Die Pahnke Markenmacherei wurde 1989 in Hamburg gegründet. Aktuell arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter für Kunden wie Storck, Lorenz und Zott.