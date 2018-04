%%%Andreas Nieder wechselt als Client Service Director von Syzygy zu straight%%%

Seit 01.04.2018 ist Andreas Nieder als neuer Client Service Director bei der Münchner Agentur straight an Bord. In dieser Funktion wird er das Beratungsteam der Agentur führen und ausbauen. Der 40-Jährige berichtet an Frank S. Miller, Managing Director, und soll in seiner zusätzlichen Funktion als Collaboration Manager auch die Verzahnung der einzelnen Gewerke der Agentur miteinander weiter optimieren. Nieder bringt mehrjährige Berufs- und Teamleitungserfahrung auf Agenturseite mit. Zuletzt war er bei Syzygy Deutschland als Business Director und bei Interone am Standort Hamburg, wo er als Director Client Services die Teamleitung und Gesamtverantwortung für den Kunden Telefónica O2 Germany innehatte.

straight bietet nach eigenen Angaben folgende Leistungen an: Digitales Marketing, Webdesign und Programmierung, Social Media Marketing, Dialogmarketing und CRM sowie Employer Branding. 2001 gegründet, betreut die Agentur mit 30 Mitarbeitern Unternehmen wie Allianz, Bosch Hausgeräte, Gigaset, Handwerkskammer für München und Oberbayern, M-net, nobilia, Payback und TeamBank.