%%%Björn Osterndorff wird Chief Commercial Officer bei Carat %%%



Björn Osterndorff arbeitete zuvor bei Opel (Foto: Dentsu Aegis)

Die zu Dentsu Aegis Network gehörende Mediaagentur Carat ernennt Björn Osterndorff zum Chief Commercial Officer (CCO) für Deutschland. Er tritt seine neue Position zum 01. Mai an. Osterndorff wird für alle Commercial-Aktivitäten im Kundengeschäft verantwortlich zeichnen. Zu seinen Kernaufgaben gehören vor allem die Identifikation und Steuerung von Synergieeffekten für Carat-Kunden über das gesamte Leistungsspektrum des Dentsu Aegis-Netzwerks sowie die optimale flexible Aufstellung in den Beratungsstrukturen.

Osterndorff kommt vom Automobilbauer Opel, wo er seit Februar 2014 als Head of Digital Media & Global Media international tätig war. Zuvor war er bei Henkel ebenfalls für den Bereich Global Media sowie die Marktforschung verantwortlich. Weitere Stationen waren bei Danone und Procter & Gamble, wo er lokal wie international verschiedene Positionen in den Bereichen Media, Kommunikation und Einkauf bekleidete. Mit der neu geschaffenen Funktion will Carat den Commercial-Bereich als zweite strategische Säule neben dem Bereich Business Development.

"Bereits im letzten Jahr haben wir daran gearbeitet, unsere Beratungskompetenz und Teamaufstellung noch stärker an den individuellen Herausforderungen unserer Kunden auszurichten, um flexible und lösungsorientierte Beratungs- und Servicedienstleistungen je nach Themenstellung anbieten zu können“, erklärt Klaus Nadler, CEO von Carat Deutschland.

"Unternehmen benötigen in einem immer anspruchsvolleren und sich kontinuierlich verändernden medialen Umfeld Partner, die für ihre Kunden vorausdenken und die jeweilige Herausforderung als Chance sehen“, so Osterndorff zu seiner neuen Aufgabe.